На тренировке ядерных сил России запустили баллистические ракеты «Синева» и «Ярс»

Пуск баллистической ракеты «Синева» был осуществлен из акватории Баренцева моря во время тренировки стратегических ядерных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Учения по видеосвязи провел президент Владимир Путин.

«Синеву» пустили с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск». Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» произвели по полигону «Кура» на Камчатке с государственного испытательного космодрома Плесецк.

В тренировке также участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС. Они пускали крылатые ракеты воздушного базирования. Практические пуски производились из Национального центра управления обороной России.

Глава государства назвал проведенные испытания плановыми. «Давайте начнем работать»,— заявил Владимир Путин перед началом учений. Все задачи тренировки были выполнены.