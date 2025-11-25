В Невинномысске из-за пожара эвакуировали 35 жильцов пятиэтажного дома

Из горящего пятиэтажного дома на ул. Матросова в Невинномысске эвакуировали 35 человек, среди них — пять несовершеннолетних. В пожаре пострадал мужчина, проживающий в квартире на втором этаже, его экстренно доставили в городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Вызов приняли в городской пожарной части №107. По прибытию спасателей огонь охватил около 50 кв.м. Потушить возгорание удалось примерно через час.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Наталья Белоштейн