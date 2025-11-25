В Сочи разыскивают пропавшую жительницу Тульской области

Следствие продолжает устанавливать местонахождение 44-летней Анастасии Денисовой, пропавшей 23 мая 2023 года в районе железнодорожного вокзала Центрального района Сочи. Женщина ранее покинула свой дом в Туле и приехала на вокзал в городе-курорте, с тех пор о ней нет сведений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кубани.

Приметы пропавшей: рост 176 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, большие карие глаза, 38 размер обуви; особая примета — сильно искривлены большие пальцы на ногах.

Следователи проводят комплекс оперативно-розыскных и криминалистических мероприятий. Граждан, обладающих информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам 8-918-103-87-62, «102» или «112».

Анна Гречко