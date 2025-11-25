Владикавказ поднялся на 6 место в рейтинге российских городов по качеству жизни

Владикавказ улучшил свою позицию в рейтинге городов России с высоким качеством жизни, заняв шестое место с индексом 67,3 по итогам 2025 года. Рейтинг рассчитал Финансовый университет при правительстве РФ на основе данных социологических опросов, официальной статистики и показателей по зарплатам, стоимости недвижимости и состоянию городской среды.

Прошлогоднее седьмое место Владикавказ сменилось на шестое, он оказался в числе городов с наименьшим числом жалоб на экологию, вывоз мусора, дорожное хозяйство и работу общественного транспорта, а также с высоким уровнем удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилфонда и благоустройству.

В Северо-Кавказском федеральном округе в число городов с высоким качеством жизни кроме Владикавказа вошли Грозный, занявший третье место с индексом 71,4 (в 2024 году он был вторым), и Махачкала с индексом 63,3. Однако Махачкала опустилась в рейтинге с пятого места в 2024 году на девятнадцатое в 2025-м. Ставрополь по итогам 2025 года занял 36-е место с индексом 60,1, опустившись с 21 позиции. Среди проблем Ставрополя названы отток населения, условия ведения бизнеса, доступность жилья и проблемы ЖКХ.

Рейтинг возглавили Москва с индексом 75,2, Севастополь – 73,1, Грозный – 71,4, Сочи – 70,9 и Санкт-Петербург с показателем 67,4. Всего в исследовании учитывали материальное благосостояние, доступность недвижимости, качество медицины, состояние экологии, образовательных учреждений, дорожного хозяйства, общественного транспорта и работы ЖКХ, а также уровень культуры, работы власти и бизнеса. Отметка по Владикавказу отражает устойчивое улучшение городской среды и снижение уровня жалоб среди жителей, что подтверждает положительную динамику в развитии города.

Ранее республики Северного Кавказа занимали последние позиции в рейтингах по материальному благополучию, однако данные по качеству жизни в городах указывают на локальный прогресс в некоторых центрах региона, что отражается в повышении индексов и позиций таких городов, как Владикавказ и Грозный. Этот рост обусловлен улучшением экологической ситуации, транспортной инфраструктуры и работы коммунальных служб, что стало результатом системной работы местных властей и повышения уровня социальной ответственности.

Станислав Маслаков