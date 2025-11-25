В порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами 26 ноября

26 ноября в акватории порта Новороссийска военно-морская база проведет учения с применением стрельб из артиллерийской установки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Учения пройдут в период с 11:00 до 12:00. При проведении тренировочных мероприятий НВМБ будет отрабатывать действия по отражению безэкипажных катеров и беспилотников.

Во время учений со стрельбами в Новороссийске запрещается плавание всех видов маломерных судов, плавсредств, спортивных парусных судов и надувных лодок. Ограничения вводятся и на осуществление подводных работ и водолазных спусков.

В ночь с 24 на 25 ноября в Новороссийске отражалась массированная атака беспилотников. В результате налета вражеских БПЛА повреждения получили по меньшей мере шесть многоквартирных домов, пострадали четыре человека.

София Моисеенко