Эксперт: квартиры в Новороссийске на 16% дороже, чем в Краснодаре

Цены на недвижимость на Черноморском побережье оказались выше, чем в столице Краснодарского края. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила директор по исследованиям консалтингового агентства Macon Ольга Змиевская.

По словам Ольги Змиевской, цены квартиры в Новороссийске в этом сезоне стали на 16% выше, чем в Краснодаре, но на 16% ниже, чем в Анапе. Наиболее дорогой неизменно остается недвижимость в Сочи, с Новороссийском у города-курорта разница в ценах на жилье составляет 43%.

Также спикер обратила внимание на рост популярности курортной недвижимости на Черноморском побережье. Как отмечает Ольга Змиевская, Новороссийск, в отличие от Анапы, Геленджика и других прибрежных городов, развивается по собственному направлению.

«В городе строится 12 комплексов, все они являются жилыми, то есть с квартирами в составе. Апарт-отелей в городе нет. Однако это не значит, что в городе нет инвестиционного спроса. Несмотря на то, что туризм не является основной специализацией, город, тем не менее, привлекает отдыхающих»,— подчеркнула директор по исследованиям консалтингового агентства Macon.

София Моисеенко