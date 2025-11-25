В Новороссийске 1,8 тысяч человек остались без воды

На сетях «Водоканала» произошло аварийное отключение. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МУП «Водоканал», подача водоснабжения временно ограничена в зону №7 в Новороссийске. Причиной стало проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводе в районе улицы Видова. Согласно подсчетам предприятия, без воды находятся около 1,8 тыс. человек.

На время отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды по заявкам. Ремонтные мероприятия планируют завершить до 18:00.

Чрезвычайная ситуация в связи с отключением водоснабжения не прогнозируется.

София Моисеенко