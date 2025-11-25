Экс-полицейскому, дяде редактора Ura.ru на суде запросили четыре года колонии

Экс-начальнику уголовного розыска отдела полиции Екатеринбурга, дяде редактора Ura. ru Дениса Аллаярова Андрею Карпову, запросили четыре года колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Гособвинитель также попросил суд лишить его звания «старший лейтенант» и назначить штраф 600 тыс. руб.

По версии обвинения, Денис Аллаяров договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей. Ранее Андрей Карпов дал показания против своего племянника Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки.

«Конечно, мне жалко Дениса. Конечно, я сам виноват и он. Мы виноваты оба. Я не знаю, как он дальше будет ко мне относиться, я к нему хорошо отношусь. Не считаю, что он плохой — он выполнял свою работу»,— заявил Карпов во время суда. Он также заявил, что раскаивается.

Адвокат экс-полицейского попросил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Артем Путилов, Мария Игнатова