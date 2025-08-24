Хоккейный клуб «Чайка» первым выступит на новой арене в Нижнем Новгороде

Первым на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде выступит молодежный хоккейный клуб «Чайка», сообщил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга на предсезонной пресс-конференции. Даты предстоящих игр господин Забуга не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Сценарий такой: первично арену обкатает “Чайка”, проведя три–пять матчей при открытом первом ярусе для 5 тыс. зрителей. Мы проверим все системы — питание, безопасность, логистику. Затем, когда будем готовы к приёму 12 тыс. зрителей, проведём матч-открытие. Хотим успеть до конца года, сделать подарок болельщикам. Но рисковать безопасностью и комфортом не будем», — цитирует господина Забугу пресс-служба «Торпедо».

Гендиректор клуба напомнил также об идее возрождения Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Однако это будет возможно, когда «Торпедо» будет уверено в переезде на новую ледовую арену. Действующий ледовый дворец «Нагорный» может использоваться для отдельных матчей и ретро-игр, если будет соответствовать требованиям Континентальной хоккейной лиги по техническому регламенту, подчеркнул Евгений Забуга.

Как писал «Ъ-Приволжье», ледовую арену на Стрелке планировалось открыть в августе. С 2022 года ее строит по концессии ООО Ледовый дворец», дочерняя структура АО «Корпорация развития Нижегородской области. Арена рассчитана на 12,5 тыс. зрителей, стоимость строительства оценивается в 15 млрд руб.

Владимир Зубарев