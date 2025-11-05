«Торпедо» надеется переехать на новую ледовую арену к концу года

Хоккейный клуб «Торпедо» рассчитывает переехать на новую ледовую арену в Нижнем Новгороде до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Все идет к тому, что торпедовцы перед Новым годом переедут на новую арену. Мы получили официальное письмо от «Торпедо» с датой, к которой все готовятся и стремятся»,— заверил президент КХЛ Алексей Морозов.

Первыми на новой ледовой арене сыграют команды Молодежной хоккейной лиги. Как писал «Ъ-Приволжье», на льду дебютирует нижегородская «Чайка», которая, как отмечал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга, проведет на арене три-пять матчей. За это время специалисты проверят работу систем стадиона. Господин Морозов добавил, что команды молодежной лиги также протестируют заполняемость трибун.

Кроме того, КХЛ рассмотрит заявки на проведение в Нижнем Новгороде Матча звезд, однако желающие сыграть на новой арене пока не нашлись.

Ледовую арену вместимостью 12,5 тыс. зрителей и стоимостью 22,9 млрд руб. строит по концессии ООО «Ледовый дворец» — дочерняя структура АО «Корпорация развития Нижегородской области». Арену планируется открыть до конца 2025 года. Сейчас завершается отделка помещений арены, рабочие монтируют фасад и благоустраивают площадь у стадиона.

Андрей Репин