«Это не те изменения, которые заставят отрасль перестраивать ассортимент»

С 1 января 2026 года Китай планирует ввести «период охлаждения» длиной 180 дней на экспорт автомобилей. Это коснется всех марок, которые не представлены в России официальными дилерами (их более 30), в том числе популярные гибриды и электрокары. Под ограничение фактически попадает распространенная схема вывоза новых машин как подержанных. О том, как эта мера отразится на автомобильном рынке Краснодарского края, спросе и ценах, «Ъ-Кубань» пояснил директор по развитию сети автомобильных дилерских центров «Бакра 2.0» Александр Загорулько.

«Я не ожидаю значимого влияния ограничений на экспорт китайских автомобилей на рынок Кубани и работу региональных дилерских центров, поскольку речь идет только о машинах, ввезенных по параллельному импорту. Официальные дилеры таким каналом, как правило, не пользуются. В новых правилах нет разделения по сегментам или типам моторов, ограничения носят исключительно временной характер и затрагивают все автомобили, попадающие под параллельный импорт, вне зависимости от того, кроссоверы это, седаны или электромобили.

В целом цены на автомобили растут на длинном горизонте, и любая новость об ограничениях ввоза, возможном повышении пошлин или колебаниях курса неизбежно влияет на спрос. Если он немного увеличится в конце года, это автоматически подтолкнет стоимость вверх.

При этом говорить об ажиотажном спросе с наступлением декабря я бы не стал: официальный рынок эти изменения почти не затрагивают, и динамика будет традиционной для конца года — умеренный рост, но далеко не ажиотаж.

Стратегия закупок также не претерпит резких корректировок. Дилеры всегда очень внимательно подходят к формированию складских остатков в конце года: ключевая ставка ЦБ остается высокой, что делает стоимость заемных средств заметной и требует поддерживать склад в умеренных пределах. К тому же высокие декабрьские продажи традиционно сменяются слабым спросом в январе. Поэтому важно сбалансировать объемы так, чтобы удовлетворить покупателей в декабре, но не входить в январь с избыточными запасами.

Анонсированные ограничения распространяются на все страны, куда Китай экспортирует автомобили. Исключений не предусмотрено, поэтому создавать дополнительные схемы через страны-посредники смысла нет. Вероятно, часть поставок по параллельному импорту просто заменит официальный дистрибьюторский канал. Искать альтернативные бренды тоже нет необходимости — меры не являются радикальным запретом. Может удлиниться срок поставки и вырасти цена, но это не те изменения, которые способны заставить отрасль перестраивать ассортимент. Китай остается крупнейшим мировым экспортером автомобилей с 2023 года, сместив Японию, которая удерживала лидерство 40 лет с 1980 года, и этот статус в ближайшие годы вряд ли изменится».