Инцидент с БПЛА на КТК не сказался на поставках казахстанской нефти

Казахстан отгружает нефть на КТК в обычном режиме, ночной инцидент с беспилотником не отразился на процессе отгрузки и транспортировки. Об этом заявила официальный представитель министерства энергетики Асель Серикпаева, передает «Интерфакс-Казахстан».

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил операции у выносных причалов морского терминала под Новороссийском. Объект был поврежден после ночной атаки беспилотников ВСУ по Краснодарскому краю. Разрушения затронули инфраструктуру КТК в Южной Озереевке, где расположен главный центр управления консорциума, отвечающий за функционирование всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск на территории России и Казахстана. Пострадавших в результате атаки нет.

Длина трубопровода КТК Тенгиз — Новороссийск достигает 1,5 тыс. км. По этому маршруту проходит свыше двух третей всей нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных в акватории Каспия.