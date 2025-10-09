ЦБ считает допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам резким шагом

Центробанк (ЦБ) может разрешить инвестирование в криптовалюты обычным квалифицированным инвесторам, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. По его словам, допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам — слишком резкий шаг.

Как считает господин Чистюхин, есть смысл обсудить допуск квалифицированных инвесторов до торгов криптовалютой после прохождения специального тестирования. Но необходимо «проговорить», что это будет за тестирование, подчеркнул он.

«В дискуссии предложили вообще "неквалов" допустить... Мне кажется, это будет очень резкий шаг и с точки зрения и защиты наших инвесторов, и с точки зрения того, что криптовалюта намного легче всех других инструментов может подорвать единство денежного обращения»,— сказал первый зампред ЦБ на «Финополисе».

Минфин рассматривает возможность снижения денежных требований для получения статуса «особо квалифицированного» инвестора, которому в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) могут разрешить инвестировать в криптовалюты. Сейчас такой статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или если их доходы за прошлый год составили более 50 млн руб.

