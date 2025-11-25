Власти ОАЭ отказываются комментировать сообщения о переговорах России и США

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отказываются комментировать сообщения о переговорах представителей России и США, которые, по сообщениях СМИ, проходят сегодня в Абу-Даби.

«Мы не будем комментировать ситуацию вокруг России и Украины, однако ОАЭ готовы оказывать содействие процессу урегулирования всеми возможными способами, в том числе частичной поддержкой уже реализованных инициатив, таких как обмен пленными или участие в более широком диалоге»,— сказал дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

Газета Financial Times (FT) и канал CBS сообщали о контактах министра армии США Дэна Дрисколла с российской делегацией. По их данным, на вторник запланировано продолжение переговоров, начало которым было положено вечером 24 ноября в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о встрече утром 25 ноября, заявил, что пока «никаких новаций нет» и российским властям сообщить нечего.

По данным FT, сегодня господин Дрисколл также должен провести встречу с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

На прошлой неделе Дэн Дрисколл, которого, по данным СМИ, уже назначили новым спецпредставителем президента США по Украине, приезжал в Киев. Также он встречался с европейскими чиновниками, которые позднее в комментариях для прессы назвали переговоры «тошнотворными». ABC передавал, что после переговоров с украинской делегацией в Женеве США планировали провести отдельную встречу с российской стороной.

Об интригах вокруг мирного плана Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Трудно в один момент всех помирить».

