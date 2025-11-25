В суд ДНР направили дело против наемника ВСУ из Эстонии

Прокуратура ДНР утвердила обвинение гражданину Эстонии Герману Баринову. Ему вменяют наемничество в пользу ВСУ. Дело будет заочно рассматривать Верховный суд ДНР, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно фабуле дела, эстонец вступил в Интернациональный легион ВСУ в марте 2022 года. В его рядах он прошел военную подготовку, получил снаряжение и до января 2024 года участвовал в боях против российской армии. За это наемнику заплатили сумму, эквивалентную более 1,6 млн руб. Герман Баринов объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным Минобороны России, с начала СВО российские военнослужащие ликвидировали несколько тысяч наемников ВСУ. Всего в ряды ВСУ с 2022 года вступили более 15 тыс. иностранцев. Больше всего бойцов прибывают из США, Британии, Канады и Грузии.

Никита Черненко