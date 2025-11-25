В Новороссийске готовится новый масштабный проект озеленения города

Власти Новороссийска разрабатывают масштабный проект озеленения «Зеленый каркас», сообщил глава города Андрей Кравченко в эфире радиостанции «Новая Россия». Над инициативой работают специалисты управления архитектуры и градостроительства. Программа предусматривает создание системы управления зеленой инфраструктурой с учетом особенностей климата морского города.

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу: за 10 лет кардинально улучшить экологию и комфорт городской среды», — заявил глава города Андрей Кравченко.

Первым этапом станет полная цифровая инвентаризация растительности. Планируется создать детальную карту в формате ГИС с отметками всех объектов: деревьев, кустарников, газонов, цветников. К каждому элементу прикрепят фотографию с указанием возраста и состояния. Натурное обследование проведут обученные волонтеры.

Ключевые направления проекта включают получение достоверных данных о количестве и расположении растительности, разработку рекомендаций по ассортименту наиболее подходящих для города культур и создание питомников для их выращивания. Также определят пилотные территории для программ озеленения. Первые высадки в рамках «Зеленого каркаса» состоятся до конца марта.

«Безусловно, это будет совместная работа с нашими жителями, с волонтерами. Это планирование территорий, изучение экологами необходимости увеличения зеленых зон в тех или иных местах, это идеи от жителей например, превратить пустырь в сквер. Очень важно, чтобы все действовали вместе»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

Запланированы публичные обсуждения для вовлечения новороссийцев в формирование зеленой инфраструктуры. Любой желающий сможет внести предложения и лично участвовать в посадках.

Проект направлен на улучшение качества воздуха и его очистку от пыли и выхлопных газов, снижение температуры в жару, создание новых мест обитания для птиц и насекомых, а также формирование зон отдыха рядом с жилыми домами.

Наталья Решетняк