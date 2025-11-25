Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Никита Кучеров разогнался к зиме

Россиянин постепенно выбирается на привычные позиции в бомбардирской гонке НХЛ

Три результативные передачи, которые Никита Кучеров сделал в выигранном «Тампа-Бей Лайтнинг» со счетом 3:0 матче регулярного чемпионата НХЛ у «Филадельфия Флайерс», продолжили очень продуктивный для форварда отрезок, намекающий на то, что вскоре он может наверстать отставание от группы хоккеистов, успевших умчаться вперед в бомбардирской гонке. Кучеров первенствовал в ней в обоих предыдущих сезонах.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: David Zalubowski / AP

Никита Кучеров

Фото: David Zalubowski / AP

Матч, в котором «Тампа» дома одолела «Филадельфию», продлил ее серию побед до четырех и сделал лидером Атлантического дивизиона. А тем, кого в НХЛ волнует прежде всего «российская составляющая», он должен был показаться примечательным из-за «удельного веса» вклада, внесенного в успех двумя знаменитыми отечественными игроками клуба. А вклад оказался огромным. Голкипер Андрей Василевский провел уже 41-й «сухой», без единого пропущенного гола, матч в регулярных чемпионатах лиги, отразив все 20 бросков, пришедшихся в створ его ворот. А форвард Никита Кучеров принимал непосредственное участие в каждой из результативных атак «Тампы», набрав три балла.

В случае с Кучеровым его достижение, конечно, заставило обратить внимание на один из индивидуальных рейтингов. Тот, в котором российские хоккеисты в последнее время всегда высоко, особенно нападающий «Тампы».

Именно Никита Кучеров в двух предыдущих чемпионатах выигрывал бомбардирскую гонку. В нынешней он тоже считался фаворитом, но после завершения пришедшихся на 24 ноября матчей взгляд сразу цеплялся за несоответствие реальности раскладам.

Вот верхушка. На пике — вечный конкурент Кучерова Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», за ним вместе еще с одной фигурой сверхкрупного калибра Коннором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерс» два разбежавшихся так, что их уже требуют включить в канадский состав на февральскую Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо, юнца — 19-летний Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» и 20-летний Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхокс». А чтобы обнаружить россиян, нужно как следует пробежаться глазами вниз по списку.

Первый из них — это не Кучеров, а Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд», рассказывая про которого осенью принято добавлять: ну да, тот самый Капризов, что перед сезоном подписал рекордный по стоимости контракт с зарплатой $17 млн в год. Он в официальной классификации НХЛ — 16-й с 27 очками. А Никита Кучеров — неподалеку от него, двумя строчками ниже, с 25 очками. Вроде бы как-то непривычно низко.

Но тут, конечно, надо учитывать нюансы. А их несколько. Первый — это тот факт, что отставание Кучерова создал прежде всего не слишком удачный старт сезона, на который пришлись к тому же два пропущенных из-за болезни матча. Если бы не они, был бы наверняка повыше. При этом свежая динамика форварда прозрачно намекает на то, что нормальная для него, то есть исключительная для остальных, продуктивность вернулась. Без результативных действий Кучеров не уходит со льда шесть матчей подряд, а в них в его активе аж 11 баллов. Такой график львиная доля тех, кто перед ним, не выдерживает.

Второй нюанс — это удивительная плотность, относящаяся на самом деле ко всем важнейшим аспектам чемпионата. Она касается и просто турнирной таблицы, в которой почти нет явных аутсайдеров и явного авангарда, и таблицы бомбардиров. Нейтан Маккиннон, конечно, был с его 37 очками далековато от Никиты Кучерова, но от топ-десятки Кучерова отделяли всего-то три балла — иными словами, такой же в плане бомбардирского урожая матч, как тот, что он сыграл против «Филадельфии». Ничего экстраординарного по меркам этого форварда.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Каких успехов добились спортсмены из России в НХЛ

Центральный нападающий Сергей Федоров стал первый россиянином, сумевшим набрать более 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. С 1990 года по 2003 год выступал за «Детройт Ред Уингз», за клуб сыграл 908 матчей, в которых забил 400 шайб. Вместе с «Ред Уингз» трижды выигрывал Кубок Стэнли, установил множество до сих пор непобитых рекордов НХЛ. В 1996 году в матче против «Вашингтон Кэпиталз» сумел забить 5 шайб за одну игру. Трехкратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр. В 2009 году покинул НХЛ, в настоящее время — генеральный менеджер ХК ЦСКА&lt;br>На фото: Сергей Федоров во время тренировки перед началом матча на XIX Олимпийских зимних играх, 2002 год

Центральный нападающий Сергей Федоров стал первый россиянином, сумевшим набрать более 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. С 1990 года по 2003 год выступал за «Детройт Ред Уингз», за клуб сыграл 908 матчей, в которых забил 400 шайб. Вместе с «Ред Уингз» трижды выигрывал Кубок Стэнли, установил множество до сих пор непобитых рекордов НХЛ. В 1996 году в матче против «Вашингтон Кэпиталз» сумел забить 5 шайб за одну игру. Трехкратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр. В 2009 году покинул НХЛ, в настоящее время — генеральный менеджер ХК ЦСКА
На фото: Сергей Федоров во время тренировки перед началом матча на XIX Олимпийских зимних играх, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Правый нападающий Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года. В 1988 году был задрафтован «Буффало Сейбрз». В 1989 году попросил политического убежища в США. Выступая за «Нью-Джерси Дэвилз», выиграл Кубок Стэнли. Заработал более 1000 очков в чемпионатах НХЛ. В 2006 году завершил карьеру. Всего в НХЛ сыграл 990 матчей, в которых забил 473 шайбы&lt;br>На фото: Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Александр Могильный забил второй гол в ворота «Оттава Се&amp;#769;наторз», 2002 год

Правый нападающий Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года. В 1988 году был задрафтован «Буффало Сейбрз». В 1989 году попросил политического убежища в США. Выступая за «Нью-Джерси Дэвилз», выиграл Кубок Стэнли. Заработал более 1000 очков в чемпионатах НХЛ. В 2006 году завершил карьеру. Всего в НХЛ сыграл 990 матчей, в которых забил 473 шайбы
На фото: Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Александр Могильный забил второй гол в ворота «Оттава Се́наторз», 2002 год

Фото: Reuters

Правый нападающий Алексей Ковалев в 1991 году стал первым из российских игроков, выбранных в первом раунде драфта НХЛ. В 1994 году вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» стал первым из россиян, выигравшим Кубок Стэнли. В НХЛ сыграл 1316 матчей, в которых забил 430 голов. Третий из российских игроков в НХЛ, кому покорился рубеж в 1000 очков. Олимпийский чемпион 1992 года, бронзовый призер Чемпионата мира 2005 года. В настоящее время выступает за швейцарский «Висп»&lt;br>На фото: капитан сборной России по хоккею Алексей Ковалев перед товарищеским матчем со сборной администрации Нижнего Новгорода

Правый нападающий Алексей Ковалев в 1991 году стал первым из российских игроков, выбранных в первом раунде драфта НХЛ. В 1994 году вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» стал первым из россиян, выигравшим Кубок Стэнли. В НХЛ сыграл 1316 матчей, в которых забил 430 голов. Третий из российских игроков в НХЛ, кому покорился рубеж в 1000 очков. Олимпийский чемпион 1992 года, бронзовый призер Чемпионата мира 2005 года. В настоящее время выступает за швейцарский «Висп»
На фото: капитан сборной России по хоккею Алексей Ковалев перед товарищеским матчем со сборной администрации Нижнего Новгорода

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Правый нападающий Павел Буре в 1989 году был задрафтован «Ванкувер Кэнакс». За свою скорость получил прозвище «Русская ракета». В 1995 году получил травму колена, после чего длительное время восстанавливался. В 2005 году объявил о завершении карьеры. Всего в ХНЛ провел 702 матча, забил 437 шайб. Член Зала хоккейной славы, чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр. В 2013 году стал первым россиянином, чей игровой номер (10) официально вывели из обращения в клубе НХЛ («Ванкувер Кэнакс»)&lt;br>На фото: участник сборной команды России по хоккею Павел Буре во время тренировки на XIX Олимпийских зимних играх 2002 года

Правый нападающий Павел Буре в 1989 году был задрафтован «Ванкувер Кэнакс». За свою скорость получил прозвище «Русская ракета». В 1995 году получил травму колена, после чего длительное время восстанавливался. В 2005 году объявил о завершении карьеры. Всего в ХНЛ провел 702 матча, забил 437 шайб. Член Зала хоккейной славы, чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр. В 2013 году стал первым россиянином, чей игровой номер (10) официально вывели из обращения в клубе НХЛ («Ванкувер Кэнакс»)
На фото: участник сборной команды России по хоккею Павел Буре во время тренировки на XIX Олимпийских зимних играх 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Центральный нападающий Игорь Ларионов в 1985 году был задрафтован «Ванкувер Кэнакс». В составе «Детройт Ред Уингз» три раза становился обладателем Кубка Стэнли. В 2004 году завершил карьеру. В НХЛ провел 921 матч, забил 169 шайб. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, член Зала хоккейной славы. Выиграл все основные хоккейные титулы. По его имени называлась первая пятерка сборной СССР и клуба ЦСКА в 1980-е. В настоящее время занимается агентской деятельностью&lt;br>На фото: Игорь Ларионов во время своего прощального матча между сборной России и сборной мира, 2004 год

Центральный нападающий Игорь Ларионов в 1985 году был задрафтован «Ванкувер Кэнакс». В составе «Детройт Ред Уингз» три раза становился обладателем Кубка Стэнли. В 2004 году завершил карьеру. В НХЛ провел 921 матч, забил 169 шайб. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, член Зала хоккейной славы. Выиграл все основные хоккейные титулы. По его имени называлась первая пятерка сборной СССР и клуба ЦСКА в 1980-е. В настоящее время занимается агентской деятельностью
На фото: Игорь Ларионов во время своего прощального матча между сборной России и сборной мира, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Защитник Вячеслав Фетисов с 1989 по 1998 играл в НХЛ сначала за «Нью-Джерси Девилз», а затем за «Детройт Ред Уингз», с которым дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ сыграл 546 матчей, забил 36 голов. Двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, член Зала хоккейной славы. Был членом «пятерки Ларионова». Выиграл все основные титулы мирового хоккея&lt;br>На фото: Вячеслав Фетисов с Кубком Стэнли на Красной площади, 1997 год

Защитник Вячеслав Фетисов с 1989 по 1998 играл в НХЛ сначала за «Нью-Джерси Девилз», а затем за «Детройт Ред Уингз», с которым дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ сыграл 546 матчей, забил 36 голов. Двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, член Зала хоккейной славы. Был членом «пятерки Ларионова». Выиграл все основные титулы мирового хоккея
На фото: Вячеслав Фетисов с Кубком Стэнли на Красной площади, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Левый нападающий Илья Ковальчук в 2001 году стал первым из российских хоккеистов, выбранным в первом раунде драфта НХЛ под первым номером. Всего в НХЛ сыграл 816 матчей, в которых забил 417 голов. Двукратный Чемпион мира, призер Олимпийских игр. В 2013 году принял решение о завершении карьеры в НХЛ. В настоящее время выступает за СКА&lt;br>На фото: Илья Ковальчук во время матча между сборными России и Словакии на XX зимних Олимпийских играх-2006

Левый нападающий Илья Ковальчук в 2001 году стал первым из российских хоккеистов, выбранным в первом раунде драфта НХЛ под первым номером. Всего в НХЛ сыграл 816 матчей, в которых забил 417 голов. Двукратный Чемпион мира, призер Олимпийских игр. В 2013 году принял решение о завершении карьеры в НХЛ. В настоящее время выступает за СКА
На фото: Илья Ковальчук во время матча между сборными России и Словакии на XX зимних Олимпийских играх-2006

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Правый нападающий Александр Овечкин в 2004 году был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз», в 2010 году стал капитаном команды. В январе 2008 года подписал c «Вашингтоном» 13-летний контракт на $124 млн. Этот контракт стал рекордным для НХЛ (превышал $100 млн). В НХЛ сыграл более 600 матчей, забил более 400 шайб. Двукратный чемпион мира&lt;br>На фото: Александр Овечкин во время дня открытых дверей национальной команды по хоккею в учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2006 год

Правый нападающий Александр Овечкин в 2004 году был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз», в 2010 году стал капитаном команды. В январе 2008 года подписал c «Вашингтоном» 13-летний контракт на $124 млн. Этот контракт стал рекордным для НХЛ (превышал $100 млн). В НХЛ сыграл более 600 матчей, забил более 400 шайб. Двукратный чемпион мира
На фото: Александр Овечкин во время дня открытых дверей национальной команды по хоккею в учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Центральный нападающий Евгений Малкин в 2006 году был задрафтован «Питтсбург Пингвинз», с которым в 2009 году стал обладателем Кубка Стэнли. В ХНЛ сыграл более 500 матчей, забил свыше 200 шайб. В 2013 году продлил контракт с «Питтсбургом» на 8 лет за $76 млн. Чемпион мира&lt;br>На фото: нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перед матчем с «Чикаго Блэкхокс», 2014 год

Центральный нападающий Евгений Малкин в 2006 году был задрафтован «Питтсбург Пингвинз», с которым в 2009 году стал обладателем Кубка Стэнли. В ХНЛ сыграл более 500 матчей, забил свыше 200 шайб. В 2013 году продлил контракт с «Питтсбургом» на 8 лет за $76 млн. Чемпион мира
На фото: нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перед матчем с «Чикаго Блэкхокс», 2014 год

Фото: Reuters

Центральный нападающий Павел Дацюк в 2001 году был задрафтовам «Детройт Ред Уингз», с которым в 2002 и 2008 году становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ сыграл более 800 матчей, забил свыше 250 шайб. Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр&lt;br>На фото: Павел Дацюк забил третий гол во время игры «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз», 2008 год

Центральный нападающий Павел Дацюк в 2001 году был задрафтовам «Детройт Ред Уингз», с которым в 2002 и 2008 году становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ сыграл более 800 матчей, забил свыше 250 шайб. Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр
На фото: Павел Дацюк забил третий гол во время игры «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз», 2008 год

Фото: Reuters

