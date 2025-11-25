Никита Кучеров разогнался к зиме

Три результативные передачи, которые Никита Кучеров сделал в выигранном «Тампа-Бей Лайтнинг» со счетом 3:0 матче регулярного чемпионата НХЛ у «Филадельфия Флайерс», продолжили очень продуктивный для форварда отрезок, намекающий на то, что вскоре он может наверстать отставание от группы хоккеистов, успевших умчаться вперед в бомбардирской гонке. Кучеров первенствовал в ней в обоих предыдущих сезонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кучеров

Фото: David Zalubowski / AP Никита Кучеров

Фото: David Zalubowski / AP

Матч, в котором «Тампа» дома одолела «Филадельфию», продлил ее серию побед до четырех и сделал лидером Атлантического дивизиона. А тем, кого в НХЛ волнует прежде всего «российская составляющая», он должен был показаться примечательным из-за «удельного веса» вклада, внесенного в успех двумя знаменитыми отечественными игроками клуба. А вклад оказался огромным. Голкипер Андрей Василевский провел уже 41-й «сухой», без единого пропущенного гола, матч в регулярных чемпионатах лиги, отразив все 20 бросков, пришедшихся в створ его ворот. А форвард Никита Кучеров принимал непосредственное участие в каждой из результативных атак «Тампы», набрав три балла.

В случае с Кучеровым его достижение, конечно, заставило обратить внимание на один из индивидуальных рейтингов. Тот, в котором российские хоккеисты в последнее время всегда высоко, особенно нападающий «Тампы».

Именно Никита Кучеров в двух предыдущих чемпионатах выигрывал бомбардирскую гонку. В нынешней он тоже считался фаворитом, но после завершения пришедшихся на 24 ноября матчей взгляд сразу цеплялся за несоответствие реальности раскладам.

Вот верхушка. На пике — вечный конкурент Кучерова Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», за ним вместе еще с одной фигурой сверхкрупного калибра Коннором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерс» два разбежавшихся так, что их уже требуют включить в канадский состав на февральскую Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо, юнца — 19-летний Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» и 20-летний Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхокс». А чтобы обнаружить россиян, нужно как следует пробежаться глазами вниз по списку.

Первый из них — это не Кучеров, а Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд», рассказывая про которого осенью принято добавлять: ну да, тот самый Капризов, что перед сезоном подписал рекордный по стоимости контракт с зарплатой $17 млн в год. Он в официальной классификации НХЛ — 16-й с 27 очками. А Никита Кучеров — неподалеку от него, двумя строчками ниже, с 25 очками. Вроде бы как-то непривычно низко.

Но тут, конечно, надо учитывать нюансы. А их несколько. Первый — это тот факт, что отставание Кучерова создал прежде всего не слишком удачный старт сезона, на который пришлись к тому же два пропущенных из-за болезни матча. Если бы не они, был бы наверняка повыше. При этом свежая динамика форварда прозрачно намекает на то, что нормальная для него, то есть исключительная для остальных, продуктивность вернулась. Без результативных действий Кучеров не уходит со льда шесть матчей подряд, а в них в его активе аж 11 баллов. Такой график львиная доля тех, кто перед ним, не выдерживает.

Второй нюанс — это удивительная плотность, относящаяся на самом деле ко всем важнейшим аспектам чемпионата. Она касается и просто турнирной таблицы, в которой почти нет явных аутсайдеров и явного авангарда, и таблицы бомбардиров. Нейтан Маккиннон, конечно, был с его 37 очками далековато от Никиты Кучерова, но от топ-десятки Кучерова отделяли всего-то три балла — иными словами, такой же в плане бомбардирского урожая матч, как тот, что он сыграл против «Филадельфии». Ничего экстраординарного по меркам этого форварда.

Алексей Доспехов