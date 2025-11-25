В Ставрополе директора стройфирмы обвинили мошенничестве на 11 млн рублей

Директора подрядной организации, выполнявшей благоустройство пр. Октябрьской Революции в Ставрополе, обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения на 11,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Контракт с подрядчиком на реконструкцию пешеходной зоны в центре города был заключен в 2023 году. По данным следствия, обвиняемый нарушил условия договора и приобрел олее дешевые и менее качественные камеры видеонаблюдения и строительные материалы, чем было предусмотрено проектом. Кроме этого, обвиняемый внес в акты приемки выполненных работ заведомо ложные сведения, чем искусственно завысил их стоимость.

«В результате преступных действий обвиняемого в период с марта по ноябрь 2023 года им были похищены денежные средства в размере более 11,4 млн руб., чем причинен ущерб бюджету РФ, Ставропольского края и администрации Ставрополя в особо крупном размере»,— отметили в ведомстве.

Во время расследования фигурант частично возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн