В Геленджике локализовали лесной пожар на площади 4,5 га

В районе СНТ «Сосновка» в Геленджике произошел лесной пожар. О ходе тушения рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба региона, на момент 11:13 25 ноября площадь лесного возгорания в Геленджике составляла 2 га. Согласно обновленной информации, огонь разошелся на 4,5 га, и в настоящее время пожар локализован экстренными службами. Специалисты принимают меры для полного тушения возгорания.

Лесные пожары ликвидируют в поселке Синегорск Абинского района на площади 22 га, а также в поселке Мирный Северского района, где пламя распространилось на площадь 22,5 га. В оперштабе Кубани подчеркнули, что тушение возгораний осложняется из-за труднодоступной местности.

София Моисеенко