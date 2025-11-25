При падении БПЛА в центре Краснодара повреждены жилые дома и клиника

В результате падения беспилотников в Центральном округе Краснодара повреждены два многоквартирных дома. Кроме того, выбило стекла в деловом и медицинском центрах. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

В одном из жилых домов повреждена кровля, в нескольких квартирах — остекление. Управляющая компания ведет восстановительные работы на крыше.

«Окажем жителям необходимую помощь»,— написал господин Наумов в Telegram-канале. На месте падения дронов работают экстренные службы и сотрудники администрации. Специалисты оценивают ущерб.

По данным Минобороны, прошлой ночью над Краснодарским краем было сбито 76 БПЛА. Глава региона Вениамин Кондратьев назвал атаку одной из самых массированных и продолжительных. Пострадали шесть жителей, в том числе в Новороссийске и в Кабардинке. Повреждено 20 домов в пяти муниципалитетах.