Экс-начальник управления Гепрокуратуры получил рекомендацию на должность судьи Верховного суда

Бывший начальник информационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Денис Кунев получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) для назначения на должность в судебной коллегии Верховного суда (ВС) по гражданским делам, передает корреспондент «Ъ» с заседания ВККС.

ВККС также рекомендовала к переназначению на должность зампредседателя ВС – председателя коллегии по делам военнослужащих Владимира Хомчика.

В сегодняшнем заседании ВККС впервые принял участие председатель Верховного суда Игорь Краснов. В своем обращении к коллегии он призвал ее поддерживать молодежь, приходящую в судебную систему, и жестко реагировать на злоупотребления полномочиями со стороны судей.

На этой неделе ВККС должна дать рекомендации десяткам кандидатов, претендующих на руководящие должности и должности судей в федеральных судах.

Получивший рекомендацию ВККС Денис Кунев родился в 1981 году. Он является кандидатом юридических наук и почетным работником Следственного комитета России. Работал в международных антикоррупционных организациях, читает лекции студентам МГИМО, РУДН и НИУ ВШЭ. Экзамен на должность судьи господин Кунев сдал на «отлично», сообщил председатель ВККС Николай Тимошин.

Степан Мельчаков, Анастасия Корня