Краснов рассчитывает на поддержку новых поколений судей со стороны ВККС

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов впервые принял участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). В своем обращении к ее членам господин Краснов призвал поддержать молодых юристов, приходящих в судебную систему.

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов

Фото: Пресс - служба Верховного суда РФ Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов

Председатель ВС заявил, что сейчас в судебную систему приходят новые поколения юристов. Многие из них, по его словам, имеют высокую профессиональную подготовку и стремление служить закону. «Наша общая задача – поддержать таких кандидатов, создать для них условия справедливого и объективного отбора. Это не только инвестиция в кадровую стабильность, но и гарантия качества правосудия на годы вперед».

По словам господина Краснова, работа ВККС сегодня требует подхода, который подразумевает внимание к изменениям в обществе, экономике и публичном управлении. К новым вызовам председатель ВС отнес цифровизацию, возникновение новых правовых конфликтов, трансформацию социальных отношений и потребность в обеспечении единообразия.

«Все эти направления и процессы неизбежно влияют на квалификационные требования к кандидатам на должность судьи, критерии оценки профпригодности. И в этом отношении вклад квалификационной коллегии является ключевым»,— заявил Игорь Краснов.

На этой неделе ВККС должна дать рекомендации нескольким десяткам кандидатов, претендующих на руководящие должности в федеральных судах.

Степан Мельчаков, Анастасия Корня