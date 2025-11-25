Краснов надеется на принципиальность ВККС в отношении судей, злоупотребляющих полномочиями
Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов впервые принял участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). В своем обращении к коллегии он призвал ее к принципиальности в отношении судей, которые нарушают профессиональную этику и закон.
Глава Верховного суда России Игорь Краснов
Фото: Пресс - служба Верховного суда РФ
«Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию»,— заявил господин Краснов. По его словам, строгие меры — это не самоцель, но инструмент защиты системы, позволяющий сохранять доверие общества и поддерживать высокую планку профессиональных стандартов.
Игорь Краснов также призвал ВККС к поддержке молодых кадров, приходящих в судебную систему.
На этой неделе ВККС должна дать рекомендации нескольким десяткам кандидатов, претендующих на руководящие должности в федеральных судах.