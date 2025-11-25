На Ставрополье спрос на полноприводные авто осенью вырос на 36%

Эксперты «Авито Авто» зафиксировали взрывной рост спроса на новые полноприводные автомобили в Ставропольском крае — за осень 2025 года показатель поднялся на 35,9% по сравнению со вторым кварталом. Этот рост значительно опережает среднерыночный, который составил около 25,5%. Аналитики связывают повышение спроса в холодный сезон с увеличением потребности в надежных и проходимых машинах в условиях более суровой погоды, характерной для региона.

Самыми популярными автопроизводителями среди покупателей новых полноприводных автомобилей стали отечественная LADA, а также Jetour, Geely, УАЗ и GAC. В числе наиболее востребованных моделей осенью — LADA Niva Legend и Niva Travel, Jetour T2 и Dashing, Geely Monjaro, GAC GS8, УАЗ Patriot и Tank 300, а также Chery Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9. Значительный интерес к моделям Jetour и Chery при этом отмечается как фактор роста: на автомобили Chery спрос вырос более чем в два раза, на Geely — почти на треть, а УАЗ — на четверть.

Что касается автомобилей с пробегом, в Ставропольском крае лидируют LADA, BMW, Mercedes-Benz, Toyota и Chevrolet. В топ-10 самых популярных моделей входят LADA 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, BMW X5, Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4, наряду с LADA Niva Legend и УАЗ Patriot. Рост интереса покупателей к подержанным полноприводным авто объясняется сочетанием доступности и надежности таких машин для местных условий.

Анализ рынка показывает, что на долю полноприводных машин приходится примерно 40% предложений и около 39% спроса. Средняя цена новых таких автомобилей превышает 3,8 млн рублей. Региональное правительство поддерживает развитие автомобильной промышленности и сотрудничество с производителями, что способствует насыщению рынка и расширению выбора для ставропольцев.

Станислав Маслаков