Ставропольский край лидирует в СКФО по льготному финансированию бизнеса

Ставропольский край привлек свыше 12 млрд руб. господдержки для малого и среднего бизнеса за первые три квартала 2025 года, что на 13% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По объему привлеченного льготного финансирования регион занял первое место в Северо-Кавказском федеральном округе, используя инструменты Национальной гарантийной системы под управлением Корпорации МСП. Второе и третье места в округе заняли Дагестан с 5,2 млрд руб. и Ингушетия с 2,9 млрд руб. соответственно.

Суммарно за 9 месяцев предприятия СКФО получили 31,1 млрд рублей льготных средств, что на 6,1 млрд руб. превышает аналогичный показатель 2024 года. Ведущие отрасли с приростом использования льготных ресурсов — научно-техническая деятельность (в 7 раз), образование (3,8 раза), инфраструктурное строительство (3,1 раза), административная деятельность (2,4 раза), культура и спорт (1,8 раза). Это подтверждает значимую роль господдержки в развитии бизнеса и создании рабочих мест на Северном Кавказе.

В Ставропольском крае около 313 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что делает регион одним из топ-15 по количеству таких предприятий в России. Роль господдержки включает предоставление льготных кредитов от 1% годовых, бесплатное обучение предпринимателей и помощь в запуске бизнеса. Также регион активно реализует федеральные программы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», курируемого вице-премьером Александром Новаком.

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин отметил, что сотрудничество с федеральными структурами, включая Корпорацию МСП, усиливает поддержку бизнеса. За счет льготных требований и доступности финансовых инструментов растет число проектов с госучастием и объемы инвестиций. Общий платежеспособный спрос на льготное кредитование побуждает расширять меры поддержки, усиливая инвестиционную привлекательность региона и улучшая экономическую среду.

Станислав Маслаков