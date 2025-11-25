Последствия атаки беспилотников зафиксированы в нескольких районах Новороссийска

Массированный налет БПЛА нанес ущерб жилым домам в нескольких районах Новороссийска. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Обломки БПЛА спровоцировали пожар на улице Рыбацкой в Южном районе Новороссийска, на улице Южной осколки беспилотника упали на кровлю и технический этаж жилого дома. В шести квартирах на проспекте Ленина повредились окна, а в многоквартирном доме на проспекте Ленина беспилотник врезался в квартиру на 12 этаже, в результате чего произошло возгорание. Дрон также попал в квартиру в МКД в пер. Счастливом в Мысхако, обошлось без пострадавших.

На улице Надежды в Мысхако повреждены окна в двух домах, на улице Ленина из-за обломков БПЛА пострадала кровля и остекление в жилом доме. В шести многоквартирных домах в центре Новороссийска управляющие компании произвели замер оконных рам для восстановления остекления.

Атака БПЛА не обошла стороной Приморский район Новороссийска. На улице Первопроходцев установлены повреждения на фасаде и заборе жилого дома, осколки беспилотника прилетели на грузовой автомобиль в Борисовке. В настоящее время фуру уже увезли, а дорогу расчистили.

В районных администрациях Новороссийска организовали сбор документов от местных жителей для последующего предоставления компенсации. Городские службы продолжают оценку ущерба, нанесенного в результате налета украинских беспилотников.

София Моисеенко