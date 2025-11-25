В СКФО объемы привлеченных средств МСП выросли на 25%

С начала 2025 года малые и средние предприятия (МСП) Северо-Кавказского федерального округа привлекли 31,1 млрд руб., что на 25% больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял 25 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Наибольший прирост привлеченных средств пришелся на малый бизнес — плюс 44% год к году. Примерно на 20% увеличился объем полученного финансирования предприятиями среднего и микробизнеса.

Среди регионов СКФО наибольший рост объема финансирования показали Республики Ингушетия и Дагестан. В январе-сентябре 2025 года малые и средние предприятия этих регионов получили 2,8 млрд руб. и 5,2 млрд руб. соответственно.

Следом идут Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, где объемы финансирования выросли на 48% и 25% и составили 3 млрд и 2,8 млрд руб. соответственно.

Замыкающим в пятерке лидеров среди регионов Северного Кавказа стал Ставропольский край, где объемы привлеченного финансирования увеличились на 13% и достигли 12,1 млрд руб.

Наиболее значительный рост за год был отмечен в научно-технической сфере, где объем финансирования увеличился в семь раз. Образование и инфраструктурное строительство также показали высокие результаты с приростом в 3,8 и 3,1 раза соответственно. Административная деятельность продемонстрировала увеличение объемов привлеченного финансирования в 2,4 раза, а культура и спорт — в 1,8 раза.

Наталья Белоштейн