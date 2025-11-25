Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпромторг допустил отсрочку по утильсбору для локализованных автопроизводителей

Минпромторг рассчитывает, что сроки уплаты утильсбора для локализованных автопроизводителей снова сдвинут в 2026 году. Об этом сообщил замглавы министерства Альберт Каримов на круглом столе в Совете федерации.

Сейчас министерство вместе с Минфином работает над нужной для этого нормативной правовой базой, уточнил господин Каримов. «Одна из важных мер — ... отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Новые правила утилизационного сбора должны заработать с 1 декабря. Платеж за ввоз автомобилей иностранного производства с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил (л.с.) составит от 3–5 тыс. руб. до 2–3 млн руб. Для физлиц, ввозящих машины мощностью менее 160 л.с., предусмотрены льготные коэффициенты.

Подробности — в публикации «Ъ» «Автовоз и ныне там».

Фотогалерея

Будущее российского такси

Предыдущая фотография
Lada Aura

Lada Aura

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Lada Niva Travel

Lada Niva Travel

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Lada Granta

Lada Granta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Iskra

Lada Iskra

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Lada Vesta

Lada Vesta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Niva Legend

Lada Niva Legend

Фото: LADA

Lada Largus

Lada Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот»

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

УАЗ «Хантер»

УАЗ «Хантер»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Sollers SP7

Sollers SP7

Фото: Эрик Романенко / фотохост-агентство ТАСС

Evolute I-JOY

Evolute I-JOY

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-PRO

Evolute I-PRO

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-SKY

Evolute I-SKY

Фото: Evolute

Evolute I-JET

Evolute I-JET

Фото: Evolute

Evolute I-SPACE

Evolute I-SPACE

Фото: Evolute

Voyah Free

Voyah Free

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Voyah Dream

Voyah Dream

Фото: Voyah

Voyah Passion

Voyah Passion

Фото: Voyah

«Москвич 3» (слева) и «Москвич 6»

«Москвич 3» (слева) и «Москвич 6»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

«Москвич 3е»

«Москвич 3е»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

«Москвич 8»

«Москвич 8»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 21

Lada Aura

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Lada Niva Travel

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Lada Granta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Iskra

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Lada Vesta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Niva Legend

Фото: LADA

Lada Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

УАЗ «Патриот»

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

УАЗ «Хантер»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Sollers SP7

Фото: Эрик Романенко / фотохост-агентство ТАСС

Evolute I-JOY

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-PRO

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-SKY

Фото: Evolute

Evolute I-JET

Фото: Evolute

Evolute I-SPACE

Фото: Evolute

Voyah Free

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Voyah Dream

Фото: Voyah

Voyah Passion

Фото: Voyah

«Москвич 3» (слева) и «Москвич 6»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

«Москвич 3е»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

«Москвич 8»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все