Минпромторг допустил отсрочку по утильсбору для локализованных автопроизводителей

Минпромторг рассчитывает, что сроки уплаты утильсбора для локализованных автопроизводителей снова сдвинут в 2026 году. Об этом сообщил замглавы министерства Альберт Каримов на круглом столе в Совете федерации.

Сейчас министерство вместе с Минфином работает над нужной для этого нормативной правовой базой, уточнил господин Каримов. «Одна из важных мер — ... отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Новые правила утилизационного сбора должны заработать с 1 декабря. Платеж за ввоз автомобилей иностранного производства с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил (л.с.) составит от 3–5 тыс. руб. до 2–3 млн руб. Для физлиц, ввозящих машины мощностью менее 160 л.с., предусмотрены льготные коэффициенты.

Подробности — в публикации «Ъ» «Автовоз и ныне там».