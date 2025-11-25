Bloomberg: банки Индии планируют возобновить платежи за нефть из России

Банки в Индии готовы рассмотреть финансирование торговли российской нефтью, но при двух условиях. Нефть должна будет поступать от поставщиков, не включенных в черные списки, а транзакции — не нарушать санкционное законодательство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, после введения США новых санкций несколько недель назад кредиторы опасались проводить безналичные расчеты за любые российские грузы, ссылаясь на трудности с проверкой цепочки поставок. Сейчас индийские банки разработали механизм для «обеспечения соответствия требованиям», чтобы обслуживать запросы нефтеперерабатывающих компаний на оплату российской нефти. В частности, транзакции могут осуществлять в дирхамах ОАЭ и китайских юанях, уточнили собеседники Bloomberg.

Кроме того, уточняют источники Bloomberg, индийские кредиторы и нефтекомпании усиливают проверки мест добычи нефти и перевозящих ее судов. Среди прочего, проверяют, взаимодействовали ли они с судами, связанными с какой-либо организацией из черного списка.

В октябре Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Индийская Reliance с 20 ноября прекратила закупки российской нефти.

О последствиях санкций — в материале «Ъ FM» «Нефть держат под давлением».