Нефть держат под давлением

Сегодня вступают в силу американские санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Минфин США еще накануне предупредил, что всем, кто будет покупать российскую нефть после 21 ноября, грозят вторичные ограничения. Впрочем, нефтяные трейдеры не видят оснований для паники, а нефть торгуется около $67 за баррель, пишет Bloomberg. По оценкам агентства, мировой рынок переполнен предложением. Кроме того, трейдеры знают, что Дональд Трамп «слишком любит низкие цены на бензин», поэтому не будет предпринимать дополнительные шаги, которые могут напугать рынок.

Это осознают и в администрации президента США, поэтому серьезных последствий от санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа никто не ждет, говорит собственный корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур: «Таргетом санкций, которые вводит Дональд Трамп, вероятнее всего, являются "ястребы". Естественно, в американском Минфине и в правительстве Трампа прекрасно понимают, что введение таких санкций может очень сильно ударить непосредственно по американской экономике.

Скорее всего, был выбран вариант меньшего из зол: введение достаточно серьезных ограничений, которые ударят по российскому энергетическому сектору, но не слишком сильно. Рынок захеджировал свои риски.

У Трампа в 2026 году грядут промежуточные выборы в Конгресс, если победят демократы, что сейчас кажется достаточно вероятным, то вся повестка Трампа будет фактически скована, он не сможет ее продвигать. При этом многие эксперты, аналитики и Дональд Трамп говорят о том, что вряд ли текущие санкции повлияют на Россию и достигнут своей цели. Что касается вторичных санкций, многие говорят о том, что рынок сориентируется и найдет варианты других посредников, потому что вывести с глобального рынка такой объем поставок энергоресурсов в принципе невозможно».

В то же время на этой неделе агентство Bloomberg утверждало, что из-за ограничений США крупные китайские госпредприятия и частные НПЗ почти полностью остановили закупку российской нефти. The New York Times отмечает, что Индия также принимает последние супертанкеры с российской нефтью перед вступлением в силу американских санкций и ставит новые закупки на паузу. Источники Reuters в Минфине США утверждают, что ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа сократили возможности обхода рестрикций. В ведомстве считают, что предприятия из Индии и Китая осознают последствия вторичных санкций и стремятся минимизировать риски.

Ограничения уже работают, считает профессор финансов Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский: «Большое количество китайских и индийских компаний отказываются от покупки российской нефти, это заставляет Россию снижать цены на нефть. Плюс на сегодняшний день вопрос Венесуэлы стоит достаточно остро: если произойдет смена правительства, и Николас Мадуро уйдет, это может привести к тому, что цена на нефть еще больше упадет, поскольку увеличится объем предложения. Это опять-таки будет плохо для России. Видите, что происходит с Индией: страна сейчас больше заинтересована в американских рынках сбыта, потому что ей есть что терять — те доходы, которые она получила благодаря покупке дешевой российской нефти и последующей ее перепродаже европейцам».

Еще до вступления в силу санкций американские власти выписали отдельное послабление для ЛУКОЙЛа. Оно разрешает компании искать покупателя на свои международные активы до 13 декабря. При этом сеть заправок и нефтеперерабатывающий завод в Болгарии получили отсрочку до 29 апреля 2026 года. А для каспийских проектов ЛУКОЙЛа и «Роснефти» и вовсе действует бессрочная лицензия. На этом фоне некоторые западные СМИ выражают сомнения в том, что Дональд Трамп решительно настроен преследовать покупателей российской нефти.

Как считает доктор международных отношений Оксфордского университета Максим Шашенков, цель новых санкций не в этом:

«На самом деле это не столько про сущность, сколько про оказание политического давления. Я думаю, Трамп просто использует излюбленную им тактику кнута и пряника.

Плохой полицейский грозится санкциями, а хороший одновременно с этим через Стива Уиткоффа ведет переговоры об альтернативном мирном плане. Европейцы тоже играют в основном на уровне политического давления, потому что сам процесс такого рода технически очень сложен».

На этом фоне сегодня состоится заседание совета директоров ЛУКОЙЛа, на котором будет приниматься решение о промежуточных дивидендах. Накануне совет директоров «Роснефти» уже рекомендовал выплатить держателям бумаг вознаграждение, оно составит 11,56 руб. на акцию.

Леонид Пастернак