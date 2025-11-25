Тамбовская область в октябре вновь возглавила рейтинг инфляции в Черноземье

За август–октябрь 2025 года Тамбовская область в третий раз подряд стала лидером в Черноземье по годовой инфляции. В октябре она достигла 9,11% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом все субъекты макрорегиона превысили общероссийский показатель в 7,71%. Такие данные предоставили региональные отделения Центробанка.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следующей по темпам инфляции стала Курская область с показателем 8,9%. На третьем месте расположилась Липецкая область с результатом 8,47%. В Орловской области уровень инфляции составил 8,02%, в Воронежской области — 7,84%, в Белгородской — 7,74%.

С конца сентября жители и бизнес в регионах Черноземья в разной степени сталкиваются с нехваткой и подорожанием топлива.

Мария Свиридова