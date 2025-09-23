В августе инфляция в Тамбовской области стала самой высокой в Черноземье

По итогам августа годовая инфляция в Тамбовской области достигла 9,65% при общероссийском показателе 8,1%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка. Это самый высокий результат в Черноземье.

В тамбовском отделении ЦБ объяснили повышение «увеличением издержек производителей отдельных видов продовольствия на сырье, упаковку, логистику и оплату труда».

В Курской области показатель оказался немногим ниже — 9,15%. В региональном отделении подчеркнули, что темпы роста снизились по сравнению с июлем по причине «увеличения предложения плодоовощной продукции за счет поступления на рынок нового урожая местных товаропроизводителей и наращивания поставок из южных регионов страны».

Инфляция в Воронежской и Орловской областях достигла 8,9% и 8,91% соответственно. В то же время в Липецкой области зарегистрирован показатель 8,89%. Самый низкий уровень инфляции в макрорегионе зафиксирован в Белгородской области — 8,08%. Снижение темпов инфляции в регионе в ЦБ объяснили «выходом из расчета индексации коммунальных тарифов».

В июле инфляция относительно аналогичного периода 2024-го в Черноземье составила 8,34% в Белгородской области, 9,39% — в Орловской, 9,44% — в Тамбовской, 9,86% — в Липецкой, 10,04% — в Курской и 10,21% — в Воронежской области.

Кабира Гасанова

Ульяна Ларионова