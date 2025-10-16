В Тамбовской области в сентябре установилась самая высокая инфляция в Черноземье

Тамбовская область стала лидером в Черноземье по годовой инфляции — в сентябре 2025 года она достигла 10,07% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом все субъекты макрорегиона превысили общероссийский показатель в 8%. Такие данные предоставили региональные отделения Центробанка.

Следующей по темпам инфляции стала Курская область с показателем 9,18%. На третьем месте расположилась Липецкая область с результатом 9,02%. В Орловской области уровень инфляции составил 8,46%, в Воронежской области — 8,31%, в Белгородской — 8,04%.

В августе самая высокая инфляция в Черноземье также наблюдалась в Тамбовской области — 9,65%. В Белгородской области она оказалась самой низкой и составила 8,08%.

Кабира Гасанова