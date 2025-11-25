Объем швейного производства в КБР достиг 9,3 млрд рублей

Кабардино-Балкария увеличила объем производства швейной продукции до 9,3 млрд рублей за девять месяцев 2025 года, что на 1,6 млрд больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, в регионе функционируют 84 промышленных предприятия легкой индустрии и 180 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в отрасли превышает 3 тыс. человек. Уточняется, что производства Кабардино-Балкарии не только покрывает собственные потребности в швейных изделиях, но и осуществляет поставки в другие субъекты России.

Республика второй год подряд лидирует по объемам выпуска швейной продукции среди регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Константин Соловьев