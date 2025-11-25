Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии компаний Бикова и Боброва

Ленинский районный суд Екатеринбурга в полном объеме удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, требуя передать государству их активы, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Михаил Яшин. Решение было принято в закрытом режиме.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди ответчиков 15 физических лиц, включая бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и председателя совета директоров корпорации СТС Татьяну Черных. Также в списке три юридических лица: ООО «Базфорс», ООО «Предприятие проектного финансирования» и ООО «ТЭА». В качестве третьих лиц выступают 16 компаний, включая АО «Ямалкоммунэнерго», АО «Водный союз» и КБ «Агропромкредит».

Ранее, 10 октября, суд удовлетворил другой иск Генпрокуратуры, изъяв доли примерно в 40 компаниях, связанных с Бобровым и Биковым. Генпрокуратура установила, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний «Корпорация СТС», монополизировавшая генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в нескольких регионах. Биков и Бобров якобы скупили ресурсоснабжающие компании за счет незаконно полученных активов.

Алексей Бобров, Татьяна Черных, Олег Чемезов также проходят обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве.

Мария Игнатова