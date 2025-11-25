Сбор зерновых на Ставрополье в 2025 году вырос на 23%

Аграрии Ставропольского края к 1 ноября 2025 года собрали 10,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально-оприходованном весе, что на 23,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В эту цифру включена кукуруза, следует из данных Северо-Кавказстата.

Рост урожая объясняется увеличением площадей посева и повышения средней урожайности. Так, к уборке было подготовлено порядка 2,2 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, а средняя урожайность в 2025 году превысила прошлогоднюю на 7 центнеров с гектара, достигнув 41,4 ц/га.

Кроме зерновых, хозяйства всех категорий собрали 615,9 тыс. тонн масличных культур, 1,3 млн тонн сахарной свеклы, 243 тыс. тонн картофеля и 222,8 тыс. тонн овощей с открытого и защищенного грунта за период с января по октябрь 2025 года. Сельскохозяйственные организации обеспечили большую часть урожая: 77,3% зерновых и зернобобовых, 76,8% масличных, 80,6% сахарной свеклы, а также значительные доли по другим культурам.

В животноводстве к концу октября 2025 года поголовье крупного рогатого скота достигло 267 тысяч голов, включая 129,1 тыс. коров. Свиней насчитывалось 377,5 тыс. голов, овец и коз — свыше 1 млн, птицы — 26,3 млн голов. При этом сельхозорганизации контролируют до 80% поголовья птицы и свиней, тогда как в крестьянских и частных хозяйствах сосредоточено большинство коров и овец. За первые десять месяцев хозяйства всех категорий произвели 432,2 тыс. тонн мяса (в живом весе), выдоили 500,9 тыс. тонн молока и насчитали 721,4 млн штук яиц. Основной объем мяса обеспечивают сельхозорганизации — 81%, тогда как крестьянские и личные хозяйства дают большую часть молока и яиц.

Объем сельскохозяйственной продукции всех категорий в Ставропольском крае за январь-октябрь 2025 года достиг 310,6 млрд руб. Из них 70,9% произведено сельхозорганизациями региона. Рост производства зерна и стабильные показатели в животноводстве связаны с улучшением агротехнических условий и поддержкой хозяйств, включая меры по снижению импортозависимости в семеноводстве и развитие отечественного производства семян масличных и зерновых культур.

Станислав Маслаков