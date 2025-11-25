«У вас были шансы, ребята, вы их просто провалили»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у европейцев были шансы урегулировать конфликт на Украине, но они ими не воспользовались. Он также обвинил европейских политиков в распространении сливов и утечек с целью подорвать договоренности, которых лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли на Аляске.

«Когда они сейчас говорят "не сметь без нас ничего делать": у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили»,— сказал Сергей Лавров.

«Каждый раз, когда достигался прогресс, договоренности — либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные — эти договоренности срывались»,— указал он.

По словам министра, в настоящее время США «единственные из лидеров западного мира, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина, проявляют инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию».

После публикации мирного плана Дональда Трампа из европейских столиц прозвучали заявления о намерении Европы присоединиться к мирным переговорам. На этом фоне газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский план урегулирования конфликта на Украине. Он представлял собой альтернативу инициативу плана президента США Дональда Трампа. В нем были серьезные отличия от американского варианта: отсутствовали требования по ограничению численности ВСУ и запрет для Украины на членство в НАТО. Помощник президента РФ Юрий Ушаков называл европейскую версию неконструктивной.

