Европейский саботаж

План достижения мира не может существовать без европейской поддержки, об этом в ходе неформального саммита ЕС по Украине в Луанде заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он отметил, что прорыва в переговорах по урегулированию конфликта на этой неделе не ожидает. Кроме того, по его словам, мирное соглашение невозможно, если ЕС не одобрит вопросы, которые касаются европейских интересов и европейского суверенитета. Мерц также рассказал, что по итогам консультаций в Женеве созвонился с Дональдом Трампом и тот выразил готовность к совместной работе над документом. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что позиция европейцев — главное препятствие на пути реализации мирного плана США по урегулированию украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Стремительное продвижение Вашингтоном мирного плана по Украине из 28 пунктов застало врасплох объединенную Европу. Там явно не ждали от США столь резкого поворота. Еще недавно казалось, что Дональд Трамп разочарован в Москве и считает именно ее ответственной за продолжение боевых действий, за что и вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний. Политикам в Брюсселе, Париже и Берлине казалось, что Америка наконец-то образумилась, возвращается к временам Джо Байдена, перестает прислушиваться к Кремлю и готова с новой энергией влиться в антироссийскую коалицию. Но Трамп вновь удивил. План из 28 пунктов европейцы восприняли как разворот в сторону России и опасаются, что оказывать основное давление американцы теперь будут вовсе не на Москву, а на несговорчивый Киев.

Но здесь возникает ключевой вопрос: как вести себя с обидчивым и злопамятным хозяином Белого дома? Открыто высказать то, что на уме, отвергнуть план, назвать его неприемлемым? Рискованно. С Трампом такие пируэты не проходят, можно нарваться на очередную порцию тарифов или еще какие-нибудь неприятные меры, а значит, надо проявить хитрость и изворотливость. Не отвергая американский план напрямую, по сути, торпедировать его, саботировать, утопив в бесконечных согласованиях, внося коррективы то в один, то в другой пункт в надежде, что какие-то из этих корректив Москва сочтет неприемлемыми, хлопнет дверью и выйдет из переговоров. И вот тогда воплотится в жизнь идеальный сценарий: Трамп обидится уже на Владимира Путина со всеми вытекающими последствиями. Именно к реализации этого плана, по-видимому, и будет сводиться стратегия европейцев в ближайшие дни, которые могут стать решающими для мирного процесса.

По сути, лидеры ключевых государств ЕС хотят продолжения конфликта. Вслух этого никто не скажет, но вся логика их действий именно такова. Расчет предельно циничный, но в большой политике цинизм неизбежен.

Логика европейцев проста: пока на Украине продолжаются боевые действия, новая война на континенте не начнется, а значит, можно спокойно готовиться к будущему конфликту с Россией, который кто-то считает вероятным, а кто-то — практически неизбежным. Прикрываясь Украиной как щитом, европейцы рассчитывают за два-три года вывести на новый уровень (а где-то создать с нуля) свою оборонную промышленность, частично перевести экономику на военные рельсы, увеличить численность вооруженных сил, чтобы быть готовыми самостоятельно дать отпор Москве даже в случае, если американцы решат дистанцироваться от Европы и не рисковать столкновением с ядерной державой.

Впрочем, в этих холодных и циничных расчетах упускаются из виду несколько обстоятельств. Во-первых, устраивает ли украинское общество тот факт, что Европа фактически воюет чужими руками, выигрывая для себя время за счет сотен тысяч украинских жизней? Во-вторых, за аксиому принимается утверждение, что после завершения украинского конфликта Москва обязательно захочет открывать европейский фронт. Это выглядит абсурдно, учитывая то обстоятельство, что и в демографическом, и в экономическом плане Россия заметно уступает объединенной Европе. И не очень понятно, какими могут быть цели Кремля в этой гипотетической войне. И наконец, в-третьих, почему-то европейские лидеры упорно отказываются воспринимать ту логику, которой, похоже, стали руководствоваться Соединенные Штаты при новой администрации. Логика эта такова: чтобы исключить новые войны, надо попытаться искоренить их глубинные причины, не сводя дело к частному украинскому случаю, а именно — договориться с Москвой о новой архитектуре безопасности, правилах поведения и разграничении сфер влияния. Именно этим вопросам посвящены многие из 28 пунктов американского мирного плана. Если их удастся реализовать, это может стать аналогом Хельсинских соглашений 1975 года по безопасности и сотрудничеству в Европе. Соглашений, позволивших многие десятилетия сохранять мир на самом взрывоопасном континенте, где вспыхнули обе мировые войны.

Максим Юсин