Осколки БПЛА повредили здание на морском терминале КТК в Новороссийске

В ходе ночной массированной атаки беспилотников 25 ноября пострадал административный корпус морского терминала КТК под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе АО «КТК-Р».

По данным компании, здание в Южной Озереевке повредили элементы боевой части БПЛА. На данном объекте осуществляется контроль за работой всей системы трубопровода «Тенгиз-Новороссийск» в России и на территории Казахстана.

В результате произошедшего удара обошлось без пострадавших. Персонал эвакуировали в укрытия после объявления тревоги по беспилотной опасности, сообщили в КТК. В период массированной атаки БПЛА приостановили грузовые операции у выносных причальных устройств консорциума.

В сентябре при налете беспилотников повреждения получил также городской офис КТК, а 17 февраля БПЛА ударили по НПС «Кропоткинская», этот объект считается крупнейшим в консорциуме.

