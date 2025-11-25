Лавров: Россия ожидает от США обновленную версию мирного плана по Украине
Россия ожидает от американцев обновленной после консультаций с европейцами и Украиной версии мирного плана, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, российская сторона до сих пор не получила документ по официальным каналам.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«И мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД и Белоруссии в Москве (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Financial Times сообщила, что после консультаций с европейцами мирный план Дональда Трампа был сокращен с 28 до 19 пунктов. Агентство Bloomberg писало, что в новой версии нет пунктов об использовании замороженных российских активов. По данным портала Axios, первоначальный план США состоял из 28 пунктов и предполагал отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек.
