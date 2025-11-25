Лавров: Россия ожидает от США обновленную версию мирного плана по Украине

Россия ожидает от американцев обновленной после консультаций с европейцами и Украиной версии мирного плана, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, российская сторона до сих пор не получила документ по официальным каналам.

«И мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД и Белоруссии в Москве (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Financial Times сообщила, что после консультаций с европейцами мирный план Дональда Трампа был сокращен с 28 до 19 пунктов. Агентство Bloomberg писало, что в новой версии нет пунктов об использовании замороженных российских активов. По данным портала Axios, первоначальный план США состоял из 28 пунктов и предполагал отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек.

Анастасия Домбицкая