Лавров: в плане Трампа по Украине целый ряд вопросов требует прояснения

Российская сторона готова обсуждать с США конкретные формулировки мирного плана по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, целый ряд вопросов в имеющемся у России документе, который был получен по неофициальным каналам, требует прояснения.

«Официально нам его не передавали, но мы готовы, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки,— сказал Сергей Лавров. — Потому что целый ряд вопросов там требует прояснения».

Господин Лавров при этом заметил, что России не была передана версия плана, ставшая итогом переговоров в Женеве. Он отметил, что Россия ожидает от американцев согласованный с Европой и Украиной документ.

Ранее Financial Times сообщила, что после консультаций с европейцами мирный план Дональда Трампа был сокращен с 28 до 19 пунктов. Агентство Bloomberg писало, что в новой версии нет пунктов об использовании замороженных российских активов. По данным портала Axios, первоначальный план США состоял из 28 пунктов и предполагал отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек.

Анастасия Домбицкая