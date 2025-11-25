Глава СКР вновь заинтересовался состоянием дорог в Благоварском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в третий раз запросил доклад о состоянии дорог в деревне Домбровке Благоварского района.

Как сообщал «Ъ-Уфа», внимание следователей привлекли обращения местных жителей, пожаловавшихся на плохое качество улицы Мира. По мнению сельчан, улица находится в непригодном состоянии 40 лет. В конце 2023 года жители Домбровки обратились в «Прямую линию» с главой Башкирии.

В сентябре прошлого года администрация Языковского сельсовета (к нему относится деревня) подписала с ООО «СК "Дорсервис"» контракт на ремонт улицы Мира, однако качество работ не удовлетворило жителей, так как вместо асфальта якобы была уложена песчано-гравийная смесь. Около года назад ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, а в конце марта этого года он затребовал повторный доклад о ходе проверки.

Информационный центр СКР сообщает, что нарушение прав жителей Домбровки привело к возбуждению уголовного дела. Глава ведомства ждет от руководителя Следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных итогах расследования.

Идэль Гумеров