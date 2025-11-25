Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Грузовой автомобиль, пострадавший от БПЛА в Новороссийске, убрали с дороги

В Борисовке произвели погрузку грузового автомобиля, в который прилетели осколки БПЛА ночью 25 ноября. Об этом сообщил замглавы города Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ночью в оперативном штабе Краснодарского края заявили о попадании обломков беспилотника в грузовик под Новороссийском. После прилета фрагментов БПЛА фура загорелась, но водитель выжил, так как успел вовремя покинуть кабину. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Александр Гавриков отметил, что уборка дорожного полотна в Борисовке начнется в ближайшее время.

София Моисеенко

Новости компаний Все