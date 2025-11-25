Грузовой автомобиль, пострадавший от БПЛА в Новороссийске, убрали с дороги

В Борисовке произвели погрузку грузового автомобиля, в который прилетели осколки БПЛА ночью 25 ноября. Об этом сообщил замглавы города Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ночью в оперативном штабе Краснодарского края заявили о попадании обломков беспилотника в грузовик под Новороссийском. После прилета фрагментов БПЛА фура загорелась, но водитель выжил, так как успел вовремя покинуть кабину. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Александр Гавриков отметил, что уборка дорожного полотна в Борисовке начнется в ближайшее время.

София Моисеенко