В КЧР вынесли приговор за попытку дачи взятки инспектору ДПС

Адыге-Хабльский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за попытку дать взятку инспектору ДПС в размере 80 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доказано, что в сентябре 2025 года правоохранители остановили автомобиль Volkswagen Jetta и выявили у водителя, подсудимого, признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования фигурант отказался. В его отношении составили административный материал. В этот же день мужчина умышленно дал ему, сотруднику ДПС, взятку в размере 80 руб., чтобы не быть привлеченным к ответственности.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Деньги, которые являлись орудием преступления, конфискованы в пользу государства.

Константин Соловьев