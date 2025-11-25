«Роснефть» объединила тамбовскую «дочку» с воронежской

В конце прошлой недели в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации тамбовского филиала ПАО «Роснефть» — АО «Тамбовнефтепродукт». Причина в присоединении компании к другому филиалу — АО «Воронежнефтепродукт».

По данным Rusprofile, в состав тамбовского филиала в 2023 году вошло АО «Липецкнефтепродукт».

Согласно Rusprofile, АО «Тамбовнефтепродукт» было зарегистрировано в Тамбове в ноябре 1997 года с уставным капиталом 111,3 тыс. руб. Гендиректором компании с февраля 2025 года был Дмитрий Стуров. 2020 год общество закончило с выручкой 14 млрд руб. и чистой прибылью 576 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

АО «Воронежнефтепродукт» было учреждено в Воронеже в июле 1997 года. Уставный капитал — 359,5 тыс. руб. Гендиректор — Игорь Перелыгин. По итогам 2020 года компания выручила 27 млрд руб., чистая прибыль составила 1,2 млрд руб. Более актуальная бухгалтерская отчетность не раскрывается. Одним из правопредшественников «Воронежнефтепродукта» также является ЗАО «Воронеж-терминал», которое занималось хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки с 1999-го по 2015 год.