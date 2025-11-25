В Георгиевской райбольнице запущен новый МРТ-аппарат в рамках нацпроекта

В Георгиевской районной больнице окончательно введён в эксплуатацию современный аппарат магнитно-резонансной томографии. Его приобретение стало частью регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Запуск оборудования ожидается с середины сентября 2025 года, что позволит повысить качество диагностики и скорость выявления различных заболеваний у жителей округа, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Фото: администрация Георгиевского округа Фото: администрация Георгиевского округа

По словам главы Георгиевского округа Андрея Зайцева, новое медицинское устройство станет надежным помощником для врачей и значительно улучшит возможности диагностики. В том же году в больницу поступили 28 новых автомобилей, из них 11 предназначены для перевозки лежачих больных. Это расширит транспортные возможности учреждения и повысит оперативность медицинской помощи.

Кроме этого, в рамках нацпроекта в Георгиевске проведен капитальный ремонт хирургического отделения райбольницы. В станице Незлобненской обновлены системы отопления, водоснабжения и канализации, а также отремонтированы входная группа и внутренние помещения. Всего в Ставропольском крае в 2025 году капитально отремонтируют 27 объектов здравоохранения.

Областная программа модернизации медицинской инфраструктуры получила финансирование более 2 млрд руб. в этом году. В рамках неё планируется снабдить медицинские учреждения края 464 единицами нового оборудования и 320 автомобилями, что значительно повышает уровень оказания первичной медпомощи.

Станислав Маслаков