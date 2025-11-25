Умеров: Украина рассчитывает достичь договоренности с Трампом до конца ноября

В Киеве рассчитывают, что президент США Дональд Трамп сможет принять президента Украины Владимира Зеленского до конца ноября. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров. По его словам, украинский лидер настроен по итогам встречи прийти к договоренностям по условиям мира.

«Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом»,— написал Рустем Умеров в Telegram-канале.

Газета Financial Times писала, что американская администрация рассчитывала подписать соглашение с Украиной до Дня благодарения — 27 ноября. The Washington Post писала, что в Белом доме планировали передать российской стороне уже подписанные лидерами США и Украины документы.

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем было 28 пунктов. План предполагал отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. СМИ сообщали, что после переговоров США и Украины в Женеве, а также консультаций с европейскими странами план был сокращен. 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские власти не видели обновленную версию плана. Между тем Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российские чиновники посчитали провальным пересмотренное предложение.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «План-то он план, но кто ж ему даст».

Анастасия Домбицкая