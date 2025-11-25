Бизнес ожидает «весну» в российской экономике осенью 2026 года

«Потепление» в российской экономике наступит осенью 2026 года, оценил перспективы глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом глава Минфина Антон Силуанов считает, что экономическая «весна» придет в Россию в марте. Об этом господа Шохин и Силуанов дискутировали на пленарной сессии X Международного форума Финансового университета.

«Вот, Антон Германович (Силуанов.— “Ъ”), не всегда за охлаждением идет сразу весна, иногда оттепель, а потом опять охлаждение, — сказал господин Шохин главе Минфина на форуме (цитата по "Интерфаксу"). — Поэтому нужен этот период охлаждения, чтобы он не оказался оттепелью, а во-вторых, его нужно максимально быстро пройти, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику».

Александр Шохин также выразил надежду на постепенное снижение ключевой ставки. В декабре, по его прогнозам, Банк России, вероятнее всего, снизит ее на 0,5 п.п. При этом глава РСПП отметил «проинфляционный импульс со стороны налогов», из-за которого ставка может остаться на прежнем уровне.

На заседании 24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила о возможных негативных последствиях резкого снижения ключевой ставки: она считает, что такой шаг может привести к «двойному удару» для экономики.

Подробности — в материале «Ъ» «Полшага вниз».