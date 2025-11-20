Митрополит Евгений призвал наказывать школьников по КоАП за агрессию к учителям

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) предложил наделить школьных учителей статусом представителя власти с особыми полномочиями и защитой. Как сообщил он в своем Telegram, при установлении такого статуса мат и агрессия учеников в отношении педагогов должны наказываться по ст. 20.1 КоАП (хулиганство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Все это должно быть сделано в защиту авторитета учителей — по его словам, народ, переставший уважать учителя, «обречен на вырождение». Митрополит также считает, что статусу учителя мешают низкие зарплаты, высокая бюрократическая нагрузка, постоянные проверки и отсутствие реальной защиты со стороны государства. Кроме того, по его мнению, сейчас в обществе учитель воспринимается как «обслуга».

«Учитель — сеятель разумного, доброго, вечного, превратился в заложника. Заложника агрессивных подростков, считающих доблестью унизить взрослого, снять это на телефон и выложить в сеть на потеху толпе. Заложника родителей, которые, ослепленные ложно понятой любовью к своему чаду, готовы растерзать любого, кто посмеет указать их ребенку на его неправоту или лень»,— сказал митрополит Евгений.

Митрополит также предложил создать Кодекс этики учеников и их родителей, среди других предложений — реализация программы «родительского всеобуча» на государственном уровне, где эксперты могли бы говорить с родителями о возрастных кризисах, проблемах зависимости, важности дисциплины и труда.

Напомним, ранее в Екатеринбурге бывшему учителю физики Сергею Перминову назначили 1,5 года исправительных работ за рукоприкладство по отношению к ученику. Суд установил, что в школе восьмиклассник матерился и вел себя грубо по отношению к учителю и игнорировал замечания — в итоге педагог применил к нему силу и отвел к директору.

Ирина Пичурина