Главред «Молодежи Дагестана» арестован по делу о хищении бюджетных средств

Главреда «Молодежи Дагестана» Магомеда Магомедова задержали по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Кировский райсуд Махачкалы постановил заключить его под стражу до 20 января, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов республики Зарему Мамаеву.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что Магомедов, будучи гендиректором ГАУ РД «РИА Дагестан» с 2013 по 2023 год, оформлял фиктивные приемы на работу сотрудников, не исполнявших обязанности, и перечислял им зарплаты, которые впоследствии похищались. Кроме того, он заключал подставные договоры на работы, которые фактически не выполнялись, что привело к хищению бюджетных средств и нанесению агентству ущерба в особо крупном размере. После ухода из «РИА Дагестан» в 2023 году Магомедов работал директором Центра внешних коммуникаций «Главкосмоса», а в 2025-м стал главредом газеты «Молодежь Дагестана».

Следствие считает, что мошенническая схема действовала годами: деньги переводились на счета фиктивных работников, а затем присваивались. В деле фигурирует серия приговоров на основании части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование продолжается, подробные суммы ущерба следствие пока не раскрывает, но указывает на особо крупный масштаб преступления.

Станислав Маслаков